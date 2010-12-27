Руководитель Общественной палаты Петербурга рассказал о провокациях на избирательных участках

Руководитель рабочей группы Общественной палаты Петербурга Владимир Шамахов рассказал о провокациях на избирательных участках.

В ходе пресс-конференции, которая прошла в стенах информационного центра "Выборы Президента РФ 2018", руководитель рабочей группы Общественной палаты Петербурга Владимир Шамахов рассказал о грубых нарушениях и провокациях на избирательных участках.



По словам Владимира Шамахова, нарушений законодательства выявлено не было, однако в центр обращения граждан поступило более 1000 жалоб, которые впоследствиии были устранены. Избиратели жаловались на то, что их открепили от места голосования, некоторые вовсе не находили себя в списках. Выяснилось, что причиной этому послужили технические сбои.



Помимо этого Владимир Шамахов сообщил, что одна из избирателей не обнаружила себя в списках по причине смерти. Ошибку исправили и дали женщине возможность выполнить свой гражданский долг. По словам Шамахова, в СМИ этот инцидент описали несколько иначе: вместо одного "умершего" избирателя получилось 33 человека.



Также руководитель рабочей группы Общественной палаты Петербурга отметил, что на участках было немало испорченных бюллетеней (примерно 1%). Помимо этого, преградой послужили так называемые интернет-вбросы.



Ранее сообщалось, что явка на выборах президента в Петербурге превысила отметку в 55%.