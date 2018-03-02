Рухнувший лифт убил женщину с ребенком в Симферополе

Появились подробности страшной трагедии в Симферополе. Супруг и отец рассказал о трагедии, которая произошла на его глазах.

Сегодня, 2 марта, в многоэтажке в Симферополе рухнувший неисправный лифт убил младенца и его мать. Трагедия произошла на улице Балаклавская №81.

Погибшей женщине было 38 лет, а погибшему младенцу 6 месяцев. Муж погибшей рассказал, как все произошло. Женщина собиралась с малышом в коляске гулять. Когда лифт подъехал, женщина зашла с коляской в лифт. И произошло что-то непонятное: двери не закрылись и лифт или поехал, или уже начал падать. Лифт застрял между этажами. Испуганная женщина позвонила супругу, и тот с соседями попытались вызволить женщину и коляску. Выломали двери, но коляска застряла. Пока пытались достать малыша из коляски, лифт рухнул с находившейся там женщиной. И женщина, и младенец погибли на глазах мужа. У супругов было трое детей. Двое детей остались без матери.

Жильцы этого дома неоднократно жаловались на неисправный лифт. Жители дома обращались в местные органы власти с жалобами на состояние этого лифта. Соседи погибших сообщили, что дому 25 лет, и за это время лифт ни разу не ремонтировался. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье "об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее за собой гибель двух и более лиц".

Видео: YouTube/Millet Channel

Фото: ВК, СУ СК РФ