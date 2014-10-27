Видео: Руферы бегали от охранников по "Лахта-центру"

Двое руферов в очередной раз решили забраться на "Лахта-центр". Им пришлось бегать от охранников, прятаться среди рабочих. Но в конце их все равно задержали.

Очередная команда руферов польстилась на строящийся "Лахта-центр". Двое ребят не без приключений забрались на здание. Для начала они решили выбрать один из самых дерзких способов проникнуть на стройку: они повредили колючую проволоку и перелезли через забор.

Для маскировки парни надели каски, но от рабочих стройки их отличало отсутствие строительной формы. Уже на подходе к зданию их заметил охранник. Ребята начали бегать от него и улизнули по лесам. Им удалось скрыться среди строителей. Они затесались в группу иностранцев и легко прошли внутрь здания.

Не известно, как высоко удалось забраться руферам. Видео обрывается, когда до вершины еще очень долго. В итоге их поймали. Как уточняют товарищи-руферы, "строители даже применили к ним насилие не опасное для жизни и здоровья".

Молодых людей отвезли в отделение полиции. На двух экстремалов составили протоколы за нарушение пропускного режима. Теперь им грозит штраф от трех до пяти тысяч.

Видео: ВКонтакте / Высотный/Подземный