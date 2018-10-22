Рудольф Фурманов исключен из Союза театральных деятелей

Худрука театра "Русской антрепризы" убрали из членов СТД за его идеи о срочных контрактах.

Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин утвердил решение об исключении Рудольфа Фурманова из членов организации. Скандал, длившийся с момента публикации худруком "Русской антрепризы" имени Андрея Миронова собственного проекта развития театров страны, закончился не в пользу инициатора.

Напомним, что 80-летний Фурманов предложил Правительству Петербурга перевести руководителей театров на срочные трудовые договоры вместо бессрочных контрактов. Специалист заявил, что необходимо регулярно менять начальников, а не сохранять старое управление, которое часто занимается разваливанием театров.

Предложение не поддержали деятели культуры. Члены Союза театральных деятелей заметили, что театр "Русской антрепризы" получает больше половины бюджетных средств, выделенных на поддержку негосударственных театров города.

Напомним, что Рудольф Фурманов являлся советником по культуре трех губернаторов: Собчака, Матвиенко и Полтавченко. Он также занимает пост доверенного лица президента России.

Ранее Piter.tv писал о том, что Рудольф Фурманов предложил оснастить музшколы инструментами.

Фото: Piter.tv