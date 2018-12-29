Рудольф Фурманов предложил оснастить музшколы инструментами

В Смольном раздумывают о возможности обеспечить юных талантов музыкальным инвентарем.

Советник по культуре в Петербурге Рудольф Фурманов предложил Правительству города обеспечить музыкальные школы инструментами. Художественный руководитель театра Антрепризы имени Андрея Миронова отметил, что качественное "оборудование" необходимо для начинающих исполнителей. Спикер отметил, что данный проект является частью его программы в качестве советника. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Наши музыкальные школы слабо оснащены инструментами. Пианино разваливаются, роялей не хватает. С духовыми инструментами тоже проблемы. Некоторые родители могут приобрести для своего ребенка более или менее приличную скрипку, другие - не могут... Вот и приходится брать ветхое и непригодное. То есть у нас есть очень талантливые дети, но играть им просто не на чем с сожалением заметил специалист

По мнению Рудольфа Фурманова, Петербург нуждается в данном финансировании. По мнению эксперта, в Смольном положительно отреагировали на данную инициативу.

Если мы хотим требовать от детей качества звука, то у них должно быть то, из чего бы они этот звук могли извлекать добавил Фурманов

Напомним, что Рудольф Фурманов занял пост советника по культуре в конце 2018 года.

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