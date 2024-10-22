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Рублев вышел во второй круг турнира в Базеле

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Россиянин обыграл в первом круге португальца Боржеса.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP 500 в Базеле.

Соперником седьмой ракетки мира в первом круге был португальский спортсмен Нуну Боржес. Рублев одержал разгромную победу со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. За выход в четвертьфинал турнира россиянин сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) - Алехандро Табило (Чили).

Ранее мы сообщали, что Касаткина стала победительницей турнира в Нинбо.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, андрей рублев, базель, нуну боржес
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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