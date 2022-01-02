Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Матч прерывали из-за дождя и перенесли на следующий день.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине.

Во втором круге турнира соперником шестой ракетки мира был испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина. Рублев одержал победу со счетом 6:4, 7:5. Встреча началась 29 сентября, но из-за дождя ее прервали и продолжили на следующий день.

Следующим соперником Рублева в четвертьфинале турнира в Пекине станет китаец Бу Юньчаокэтэ.

Ранее мы сообщали, что Шнайдер вылетела в третьем круге турнира в Пекине.

Видео: YouTube / Tennis TV