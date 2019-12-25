Рубль вновь стал одной из самых недооцененных валют в мире по "индексу бигмака"

Согласно этому индексу, рубль недооценен на 59,9%.

По "индексу бигмака" рубль вновь стал одной из самых недооцененных валют в мире. Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что в США бургер можно купить за 5,65 доллара, то есть примерно за 420 рублей. В России он стоит 169 рублей, или 2,27 доллара. В связи с этим курс валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар. Таким образом получается, что российская валюта недооценена на 59,9%.

В рейтинге валют рубль оказался на предпоследнем месте. В январе этого года, а также в 2020 году (в январе и июле) рубль занимал аналогичную позицию.

Последним в перечне оказался ливанский фунт, который недооценен на 70,2%. В списке также оказались евро и британский фунт. Эти валюты по "индексу бигмака" недооценены на 11,1% и 15,9% соответственно.

Ранее мы писали, что осенью в России могут подорожать одежда и обувь. Связано это с ростом цен на морские грузоперевозки и сырье.

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