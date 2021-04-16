Рубио: США не считают реалистичным продолжение неограниченной поддержки Киева

Госсекретарь США уверены, что с финансированием ВСУ надо заканчивать.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не считает реалистичным подход, предусматривающий продолжение оказывания Белым домом неограниченной поддержки Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал руководитель американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио в эфире местного телеканала FOX News. Иностранный чиновник уточнил, что сейчас некоторые люди говорят о том, что политика США должна состоять просто в продолжении финансирования киевского режима так долго, как будет продолжаться региональный конфликт.

Это нереалистично. Это не является реальностью и этого не будет....нельзя оказывать поддержку в таких объемах и масштабах. Марко Рубио, госсекретарь США

Дональд Трамп ранее публично сообщал о том, что Вашингтон в финансовом плане более никак не принимает участие в региональном конфликте на Украине. Американский политический лидер 14 июля добавил, что страна будет передавать оружие и боевую технику для ВСУ, но только в случае, если Европейский союз будет оплачивать такие военные поставки. Координацию в этом процессе теперь осуществляет НАТО.

Фото и видео: YouTube / FOX News