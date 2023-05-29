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Яркое северное сияние украсило небо над Петербургом и Ленобластью

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Северное сияние также было заметно на Ладожском озере недалеко от Приозерска, в Калужской и Московской областях.

Как только ночь окутала Петербург и Ленинградскую область, небо озарилось яркими красками северного сияния, которое в этом сезоне было особенно впечатляющим.

Жители Сестрорецка, Лисьего Носа, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Тосненского и Всеволожского районов стали свидетелями этого природного явления и успели сделать фотографии.

Северное сияние также было заметно на Ладожском озере недалеко от Приозерска. Кроме того, его видели в Калужской и Московской областях. 

Фото и видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

Теги: санкт-петербург, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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