Яркое северное сияние украсило небо над Петербургом и Ленобластью

Северное сияние также было заметно на Ладожском озере недалеко от Приозерска, в Калужской и Московской областях.

Как только ночь окутала Петербург и Ленинградскую область, небо озарилось яркими красками северного сияния, которое в этом сезоне было особенно впечатляющим.

Жители Сестрорецка, Лисьего Носа, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Тосненского и Всеволожского районов стали свидетелями этого природного явления и успели сделать фотографии.

Северное сияние также было заметно на Ладожском озере недалеко от Приозерска. Кроме того, его видели в Калужской и Московской областях.

Фото и видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное