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Рождественская ярмарка на Манежной площади: взгляд Piter.TV

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На территории ярмарки работает бесплатный каток.

В субботу, 18 декабря, на Манежной площади открылась Рождественская ярмарка. Петербуржцы и гости города могут посетить ее ежедневно с 12 до 21 часа. Piter.TV посетил ярмарку и снял для вас красочное видео.

Организаторы ярмарки подготовили для посетителей развлечения на любой вкус. По традиции здесь можно купить сувениры и угоститься горячим глинтвейном в специальных домиках. Для детей работает карусель и паровозик. Также они могут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой. В центре Манежной площади стоит огромная ель.

Кроме того, на территории ярмарки работает бесплатный каток. Все желающие могут прокатиться на двухъярусной карусели.

Фото, видео: Piter.TV

Теги: манежная площадь, рождественская ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Репортажи,

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