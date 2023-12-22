Великая рождественская вечерня состоялась в Александро-Невской лавре

Торжественное богослужение провёл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Великая рождественская вечерня прошла в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Торжественное богослужение провёл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На службе присутствовал губернатор Александр Беглов, который поздравил прихожан и всех жителей города с праздником.

В связи с 800-летним юбилеем небесного покровителя Петербурга, в Лавре были проведены ремонтно-реставрационные работы. Планируется, что полное завершение реставрации состоится в 2025 году, однако Свято-Троицкий собор не будет закрыт для прихожан.

Ранее мы сообщили о том, что Рождество в Таврическом дворце прошло для детей участников СВО.

Фото: Правительство Петербурга