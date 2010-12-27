В Рождествено у усадьбы дяди Набокова растет свалка

В данный момент идут поиски хозяина земельного участка.

Госинспектор Департамента Росприроднадзора по СЗФО возбудил дело об административном правонарушении по факту захламления отходами территории в непосредственной близости от музея-усадьбы Рождествено. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в службу Росприроднадзора неравнодушные граждане отправили видеозапись, на которой видно, как на земле сжигаются отходы. В ходе осмотра специалисты установили, что участок не приспособлен для складирования, а уж тем более для сжигания мусора. Сейчас идут поиски собственника земельного участка.

Музей-усадьба Рождествено хранит экспозиции, посвященные истории села и его окрестностей, а также семье Владимира Набокова.

Ранее эксперты назвали самый лучший музей в мире.

Фото: Росприроднадзор по СЗФО