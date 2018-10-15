Петербуржцы ищут добрые руки для бездомного пианино на Омской

Брошенный инструмент увидели во дворе.

Петербуржцы – неравнодушные и заботливые люди, поэтому стараются пристроить к добрым людям не только брошенных или потерявшихся животных, но и, например, пианино. В соцсетях появился снимок музыкального инструмента марки "Красный октябрь", который стоял у третьей парадной дома №19 по Омской улице.

Автор фотографии отметил, что клавиши у пианино на месте, но не хватает верхней крышки, и попросил забрать бездомыша.

Возможно кому-то нужно. Очень жалко инструмент. – сказал автор снимка.

автор!возми к себе на передержку. – отреагировал другой комментатор.

Ух-ты, что только не найдешь в кустах – удивился еще один пользователь, наверняка припомнив известное выражение про спрятавшийся рояль.

Другие пользователи развели руками, отметив, что подобные инструменты сейчас продают за копейки, а вывоз довольно дорог, поэтому с пианино так обошлись. Возможно, инструмент отправится на свалку или вскоре будет разобран на части.

А в Выборге неравнодушные люди ищут дом собаке Лайме, хозяева которой погибли на пожаре.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте