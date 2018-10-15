Петербуржцы ищут добрые руки для бездомного пианино на Омской

Петербуржцы – неравнодушные и заботливые люди, поэтому стараются пристроить к добрым людям не только брошенных или потерявшихся животных, но и, например, пианино. В соцсетях появился снимок музыкального инструмента марки "Красный октябрь", который стоял у третьей парадной дома №19 по Омской улице.
Автор фотографии отметил, что клавиши у пианино на месте, но не хватает верхней крышки, и попросил забрать бездомыша.
Возможно кому-то нужно. Очень жалко инструмент.
– сказал автор снимка.
автор!возми к себе на передержку.
– отреагировал другой комментатор.
Ух-ты, что только не найдешь в кустах
– удивился еще один пользователь, наверняка припомнив известное выражение про спрятавшийся рояль.
Другие пользователи развели руками, отметив, что подобные инструменты сейчас продают за копейки, а вывоз довольно дорог, поэтому с пианино так обошлись. Возможно, инструмент отправится на свалку или вскоре будет разобран на части.
А в Выборге неравнодушные люди ищут дом собаке Лайме, хозяева которой погибли на пожаре.
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте
Обсуждение ( 0 )