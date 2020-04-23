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Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году

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Организаторы намерены потратить дополнительные 6,7 миллионов евро.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.

Организаторы заявили, что "Евровидение" намерены провести также в концертном зале Ahoy. Известно, что на Роттердам уже потратил около 15 миллионов евро на организацию этого конкурса. В 2021 году на "Евровидение" также выделят  6,7 миллионов евро.

Напомним, что "Евровидение" отменили конкурс в Роттердаме в этом году из-за коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что участники шоу "Маска" перед финалом раскроют секреты зрител.

Видео:Eurovision Song Contest/YouTube

Теги: евровидение, культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка, Мировые новости, Тема дня,

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