Организаторы намерены потратить дополнительные 6,7 миллионов евро.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.

Организаторы заявили, что "Евровидение" намерены провести также в концертном зале Ahoy. Известно, что на Роттердам уже потратил около 15 миллионов евро на организацию этого конкурса. В 2021 году на "Евровидение" также выделят 6,7 миллионов евро.

Напомним, что "Евровидение" отменили конкурс в Роттердаме в этом году из-за коронавируса.

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Видео:Eurovision Song Contest/YouTube