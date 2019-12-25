Для постройки высокоскоростной магистрали будет изъято 8 земельных участков

А также 11 объектов недвижимости.

Как пишет "Фонтанка" Федеральное агентство железнодорожного транспорта определилось со списком участков, которые нужно будет изъять для прокладывания ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Изъятию будет подлежать собственность "Строительной компании Бриз", нескольких физлиц, а также местной организации всероссийского общества автомобилистов МО "Балканский".

Проект ВСМ также затронет территорию, на которой располагается нежилая собственность дистрибьютора овощей и фруктов "НАРТ", физкультурно-оздоровительному центру "Лиговский", а также собственников зданий из комплекса складов Кокоревых. В общей сложности в списке значатся 8 земельных участков и 11 объектов недвижимости.

Изъятие земли для строительства ВСМ – не редкость для Санкт-Петербурга. Больше всего от изъятий страдают Невский и Фрунзенский районы, а также прилегающие к Московскому вокзалу территории.

Ранее мы писали о том, что первые высокоскоростные составы для ВСМ Москва - Санкт-Петербург будут поставлены к 2028-му году.

Фото: сайт РЖД