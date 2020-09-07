Регулятор выявил разночтения в статистике по смертности пациентов в стационарах, которые были перепрофилированы для приема больных с коронавирусом.

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы. Об этом сообщает "Медицинский вестник" со ссылкой на главу ведомства Аллу Самойлову.

Недавно глава Росздравнадзора выступила на XIV Общероссийском семинаре "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии" в Сочи. По словам Самойловой, ведомство проанализировало данные, полученные от российских стационаров. Выяснилось, что были учреждения, которые полностью скрывали смертность от COVID-19, а были те, где "практически ноль преподносился как летальный исход от коронавируса".

Самойлова подчеркнула, что медицинские учреждения по-разному кодируют смерть тех, кто умер в коронавирусных стационарах. Медики часто записывали, что человек умирал от сердечно-сосудистых заболеваний или заболевания органов дыхания.

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Видео: YouTube / Sky News

