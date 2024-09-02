Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта

Дополнительный нерабочий день перенесли на пятницу, 13 июня.

Сокращенной рабочей недели в связи с грядущим Международным женским днем у россиян не будет. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В ведомстве напомнили, что 8 марта в нынешнем году приходится на субботу, которая является нерабочим днем. В связи с этим было принято решение перенести дополнительный нерабочий день на пятницу, 13 июня. По словам пресс-службы Роструда, такое решение позволит продлить отдых в июне по случаю Дня России, который отмечается 12 июня. Также сообщается, что 7 марта продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Ранее профессор Виноградов заявил, что некоторые граждане в марте получат пенсию меньшего размера.

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