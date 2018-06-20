Роструд: май побьет рекорд по количеству выходных

Россияне будут отдыхать 13 дней.

Роструд напомнил россиянам о последних в этом году длинных выходных. В ведомстве добавили, что в мае будет рекордное количество выходных, так как из 31 дня работающие отдохнут 13 дней.

Жители России будут сначала отдыхать с 1 по 5 мая на День весны и труда. Далее граждане не будут работать с 9 по 12 мая на День Победы. Помимо всего прочего у россиян будет два сокращенных дня – 30 апреля и 8 мая.

В следующий раз жители страны будут так долго отдыхать осенью. В честь Дня народного единства будут выходные со 2 по 4 ноября.

Видео: Piter.tv