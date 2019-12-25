Мужчина присвоил природное топливо на сумму в 44 млн рублей.

Ростовского депутата задержали по подозрению в хищении газа. Об этом рассказали представители Следственного комитета. Местного парламентария подозревают в хищении природного топлива на общую сумму в 44 млн рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, являющегося депутатом Законодательного собрания, а также иных неустановленных лиц по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ Следственный комитет

Напомним, что пункт "б" части 4 статьи 158 Уголовного кодекса России говорит о краже в особо крупном размере, которая совершена группой лиц по предварительному сговору. Речь идет о преступлении, связанном с газопроводом.

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Фото: Piter.tv