Здание "Ростелекома" на улице Некрасова превратят в апартаменты

Площадь четырехэтажного строения составляет 7,5 тысяч квадратных метров.

ООО "Телеком-5" (структура "Ростелекома") продала "Отелям Северной Пальмиры" еще одно здание в центре Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании Rusland SP, которая сопровождала сделку.

Четырехэтажное здание находится на улице Некрасова, площадь строения составляет 7,5 тысяч квадратных метров. Ранее здесь располагалась АТС.

Компания-отельер также приобрела у структуры "Ростелекома" здание на улице Чехова, которое прилегает к только что купленному дому на улице Некрасова. Вероятнее всего, здесь появится многофункциональный комплекс с сервисными апартаментами, жильем и иной коммерческой инфраструктурой.

В настоящее время компания является обладательницей шести отелей в разных частях Петербурга. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания ООО "Отели Северной Пальмиры" была создана в августе 2016 года. Ее единственным владельцем является Иван Смирнов. В 2019 году выручка ООО составила 7 млн 575 тысяч рублей, чистая прибыль – 848 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что цены на новостройки в Петербурге и Ленобласти за год выросли на 12,6%.

Фото: скриншот google.ru/maps