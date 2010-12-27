Петербуржцы жалуются на резкий скачок цен на услуги Ростелекома

В социальных сетях петербуржцы массово жалуются на странную ценовую политику Ростелекома.

Ростелеком резко поднял ценник на услуги кабельного и антенного телевидения. Об этом пишет "Мойка78" со ссылкой на посты горожан в социальных сетях. Люди жалуются на то, что за месяц до Нового года у некоторых клиентов "Ростелекома" стоимость услуг поднялась в 2-4 раза. При этом ценники не совпадают с базовыми тарифами самой организации.

Так, один из клиентов жалуется, что ему пришел счет на 780 рублей вместо обычных 380 рублей. Другой собеседник издания рассказал о месячной плате в 1710 рублей при привычных 570 рублях. Некоторые комментаторы связывают резкий рост цен с желанием компании "заработать перед праздниками".

Сам "Ростелеком" пока что не отвечает на запрос журналистов.