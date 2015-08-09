Рост зарплатных предложений в Петербурге замедлился до минимальных темпов

В Северной столице снижение динамики зарплат усилило конкуренцию за кадры.

В Петербурге зафиксировано снижение темпов роста зарплатных предложений. По данным издания "Ведомости. Северо-Запад", по сравнению с аналогичным периодом прошлого года медианные зарплаты в городе выросли на 11%. Годом ранее аналогичный показатель составлял 17%.

Несмотря на замедление, в городе сохраняется кадровый дефицит. По информации Росстата, безработица в России в октябре 2025 года держалась на уровне 2,2%. В Петербурге показатель остаётся минимальным среди регионов и составляет около 1,5%.

По словам директора по развитию сервиса "Авито работы" Романа Губанова, "в прошлом году наблюдался резкий рост зарплатных предложений, который по некоторым позициям достигал 30%". Он отметил, что работодатели продолжают увеличивать выплаты, однако скорость изменений значительно снизилась. Губанов добавил, что "рынок соискателя заканчивается, вместо него начинается тренд на гармонизацию".

Фото: Piter.tv