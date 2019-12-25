В России строительство жилья увеличилось в 1,6 раза за 10 месяцев

С января по май в стране запустили 14,9 млн квадратных метров нового жилья.

В России за пять месяцев этого года, то есть с января по май, объем нового жилья вырос на 78%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Об это сообщает ДОМ.РФ.

За эти пять месяцев в стране было запущено 14,9 млн квадратных метров нового жилья. Это на 6,5 млн "квадратов" больше, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом в 35 регионах объемы строительства выросли в два раза и более, - говорится в сообщении.

Как сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, в России уже 10 месяцев растет объем возведения новостроек. Связывает он это с программой льготной ипотеки.

Продление программы еще на один год и расширение семейной ипотеки даст импульс жилищному строительству - будут запускаться новые проекты. Это сбалансирует предложение и спрос, - сказал он.

Больше всего проектов было запущено в Москве, их число по сравнению с прошлым годом увеличилось в1,9 раза. На втором месте находится Московская область (прирост в 1,7 раза). Третье место занимает по этому показателю Петербург (прирост в 1,6 раза).

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