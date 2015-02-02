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Рубль может укрепиться после переговоров Путина и Байдена в Женеве
Сегодня, 13:37
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Рубль может укрепиться после переговоров Путина и Байдена в Женеве

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Встреча двух лидеров в целом завершилась позитивно.

Старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич считает, что после переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве 16 июня подорожание рубля может продолжиться. Об этом пишут "Известия".

Он отметил, что укрепление рубля будет более заметно по отношению к евро, чем к доллару. Это связано с укреплением американской валюты на мировой арене.

Старший аналитик "МКБ Инвестиции" Антон Старцев считает, что встреча президентов может помочь налаживанию диалога между странами и привести к снижению "геополитической премии" в цене активов. 

Ожидается и рост индекса Мосбиржи. Так считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Фото: pixabay 

Теги: встреча путина и байдена, курс доллара евро рубля, укрепление рубля
Категории: Новости России, Лента новостей,

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