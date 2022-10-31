Эксперты прокомментировали рост ключевой ставки до 15%

Решение говорит о настрое регулятора на жёсткую монетарную политику.

ЦБ РФ поднял ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 15%. Как подчеркнули авторы Telegram-канала "Мейстер", решение говорит о настрое регулятора на жёсткую монетарную политику.

Эксперты отметили, что показатель в других странах также не самый низкий. В частности, они привели в пример Турцию (35%), Аргентину (133%) и Казахстан (16%,). Несмотря на то, что в ЕС (4,5%) и США (5,5%) ставки существенно ниже, их недостаточно, чтобы обуздать инфляцию, поэтому индексация выплат бюджетным категориям опустошает казну и заставляет брать долги.

Приходится констатировать, что эпоха высоких ставок с нами всерьез и надолго. В условиях трансформации мировой экономики важнее сохранить макроэкономическую стабильность, чем гнаться за ростом, который будет съедать инфляция. Преимущество в этой борьбе за выживание неизбежно получают страны с небольшой кредитной нагрузкой, как в России. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее в Госдуме предложили ограничить возраст матерей, имеющих право на выплату за рождение первенца.

Фото: сайт ЦБ РФ