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В Госдуме предложили ограничить возраст матерей, имеющих право на выплату за рождение первенца: мнение экспертов
Сегодня, 10:54
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В Госдуме предложили ограничить возраст матерей, имеющих право на выплату за рождение первенца: мнение экспертов

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Про мнению телеграмеров, мера является непродуманной.

Ряд депутатов Госдумы выступили с идеей о возможности ограничить выплату материнского капитала за рождение первого ребенка возрастом 25-30 лет. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", мера недостаточно продумана.

Как подчеркнули телеграмеры, урбанизированное общество с полной занятостью женщин диктует свои условия. В связи с этим, предложенная инициатива приведёт к снижению  рождаемости у женщин старше 30 лет, при этом рост рождаемости в более юной возрастной категории не произойдёт.

Таким образом, под удар попадут в первую очередь наиболее экономически развитые регионы и так испытывающие серьезные проблемы с естественным воспроизводством населения. Впрочем, сам заход на эту тему выглядит скорее как желание попиариться и вряд ли найдет поддержку.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Минпромторг оценил долю российского оборудования для стоматологий.

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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