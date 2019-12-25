В Госдуме предложили ограничить возраст матерей, имеющих право на выплату за рождение первенца: мнение экспертов

Про мнению телеграмеров, мера является непродуманной.

Ряд депутатов Госдумы выступили с идеей о возможности ограничить выплату материнского капитала за рождение первого ребенка возрастом 25-30 лет. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", мера недостаточно продумана.

Как подчеркнули телеграмеры, урбанизированное общество с полной занятостью женщин диктует свои условия. В связи с этим, предложенная инициатива приведёт к снижению рождаемости у женщин старше 30 лет, при этом рост рождаемости в более юной возрастной категории не произойдёт.

Таким образом, под удар попадут в первую очередь наиболее экономически развитые регионы и так испытывающие серьезные проблемы с естественным воспроизводством населения. Впрочем, сам заход на эту тему выглядит скорее как желание попиариться и вряд ли найдет поддержку. Telegram-канал "Мейстер"

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