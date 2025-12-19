Рост цен на золото принес России 194 млрд долларов за последние четыре года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Центробанка РФ.
Отмечается, что по состоянию на 1 февраля 2022 года в хранилищах регулятора было золота на общую сумму 132,3 млрд долларов. К началу 2026-го показатель вырос до 326,5 млрд. Основной прирост золотых запасов пришелся на весну и лето 2022 года. В 2023-м стоимость золота начала значительно увеличиваться.
Отмечается, что за неполные четыре года Россия заработала на росте цен на золото почти столько же, сколько активов заблокировали в Евросоюзе. На счетах бельгийского Euroclear хранятся замороженные средства на сумму 211 млрд долларов.
