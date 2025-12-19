Основной прирост золотых запасов пришелся на весну и лето 2022 года.

Рост цен на золото принес России 194 млрд долларов за последние четыре года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Отмечается, что по состоянию на 1 февраля 2022 года в хранилищах регулятора было золота на общую сумму 132,3 млрд долларов. К началу 2026-го показатель вырос до 326,5 млрд. Основной прирост золотых запасов пришелся на весну и лето 2022 года. В 2023-м стоимость золота начала значительно увеличиваться.

Отмечается, что за неполные четыре года Россия заработала на росте цен на золото почти столько же, сколько активов заблокировали в Евросоюзе. На счетах бельгийского Euroclear хранятся замороженные средства на сумму 211 млрд долларов.

Фото: pxhere.com