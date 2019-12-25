Рост цен на свет в Калининграде предложили сдерживать за счет других регионов

Власти предлагают изменить механизм расчета тарифов на электроэнергию для потребителей Калининградской области, чтобы избежать резкого роста цен на свет в регионе.

Тариф на электроэнергию для потребителей Калининградской области при нынешнем его расчёте может вырасти на треть. Причина в колебании в объеме экспорта электричества в Литву. Власти предлагают для предотвращения этих проблем изменить схему расчета тарифов для области и компенсировать цены за счет других регионов.

Как сообщает "Коммерсант", в текущем механизме расчета электроэнергия подорожает на 26%. Но по предложенной схеме часть нагрузки распределится между потребителями европейской часть России. Тогда цены на свет в Калининградской области вырастут всего на 10%. А регионы европейской части России и Урала суммарно заплатят на 1,7 млрд рублей больше.

Регулятор рынка энергетики – "Совет рынка" – рассмотрит этот вопрос 27 апреля. В Минэнерго уверены, что такая мера поможет сгладить колебания тарифов.

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