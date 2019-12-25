Рост атмосферного давления понизит вероятность осадков в Петербурге 16 марта

Температура воздуха составит +3…+5 градусов.

Во вторник, 16 марта, на погоду в Петербурге окажет влияние небольшой, промежуточный гребень антициклона. Вместе с ростом атмосферного давления в облаках появится прояснение, осадки постепенно прекратятся. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня в городе ожидается +3…+5 градусов, в Ленобласти +1…+6. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее петербуржцев предупредили о новом похолодании.

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