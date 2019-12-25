Петербуржцев предупредили о новом похолодании

Температура воздуха уйдет в минус к выходным.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о новом похолодании, которое начнется в середине этой недели. Об этом пишет 78.ru.

Сейчас город находится под влиянием циклона, расположенного над Финским заливом. Постепенно он начнет отклоняться и уйдет на северо-восток. В течение двух предстоящих дней в городе будет идти мокрый снег с дождем, а температура воздуха составит +1…+3 градусов.

Во второй половине недели в Петербург вторгнется холодная воздушная масса. В среду столбики термометров ночью опустятся до -2…-4, днем будет по-прежнему +1…+3. В ночь на четверг похолодает до -3…-5 градусов, днем ожидается 0…-2. Продолжит идти мокрый снег.

Холоднее всего будет в выходные, когда температура воздуха опустится до -2…-5 градусов ночью и -1…-3 градусов днем. Со следующей недели опять начнется потепление. "Перспектива на последние дни месяца +5 +8 градусов", - заявил синоптик.

Ранее мы писали, что Петербург проверили на готовность к весеннему половодью.

Фото: pixabay.com