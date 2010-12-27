Росстат: в российских регионах зарплаты не соответствуют майским указам

Заработная плата бюджетников соответствует указам президента РФ только в четырех регионах страны.

Согласно данным Росстата, зарплаты находятся на нужном уровне в Ленобласти, Алтайском крае, Пензенской области и Чечне. В других регионах показателям не соответствуют зарплаты как минимум одной категории бюджетников из двенадцати.

Согласно уточненным данным, уровень зарплат не соответствует у педагогов дошкольных организаций и дополнительного образования, соцработников, врачей, среднего и младшего медперсонала.

Из российских регионов наибольшее отставание наблюдается в Мурманской области и Республиках Тыва и Ингушетия.

Отметим, что указ президента России Владимира Путина о развитии страны до 2024 года был представлен в мае 2018 года. На его основ было создано 13 национальных проектов, в том числе "Здравоохранение", "Образование" и многие другие.

Согласно указам было установлено, что к 2018 году средняя зарплата учителей в образовательных учреждениях, соцработников м медперсонала должна составлять 100% от средних по региону. В свою очередь, заработная плата у врачей, преподавателей вузов и работников должна составлять 200%.

Фото: goverment.ru