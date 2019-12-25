Росстат сообщил о недельной дефляции в 0,01%

Это третье снижение цен с начала 2021 года.

С 10 по 16 августа Росстат зафиксировал недельную дефляцию в 0,01%. С начала этого месяца дефляция составила 0,03%.

Отметим, что это уже третье снижение цен с начла 2021 года. При этом в годовом выражении инфляция равняется 6,53%. Об этом сообщает Минэкономики. Так, цены с начала года выросли на 4,48%.

По информации Росстата, с 10 по 16 августа выросли на 0,9% цены на свинину. Говядина подорожала на 0,5%. При этом на 2% подешевела плодоовощная продукция, цены на колбасу упали на 0,8%, а на куриные яйца - на 0,6%.

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