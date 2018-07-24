Почти 23% россиян едят на ночь

Исследователи пришли к выводу, что образованные люди меньше склонны к ночному перееданию.

Каждый пятый россиянин (22,6 процента) наедается перед сном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Исследования показали, что к ночному перееданию более склонны мужчины. В частых поздних перекусах сознались 8,2% мужчин и 3,3% женщин. Практически не едят на ночь 31% женщин и 19% мужчин.

Ночные перекусы больше распространены среди городских жителей. В сельской местности – 5,5%, в городах – 5,6%. Также исследователи пришли к выводу, что образованные люди меньше склонны к ночному перееданию. Среди опрошенных с высшим образованием оказалось лишь 4,5 процента перекусывающих по ночам, в то время как среди не имеющих никакого образования — 56,8 процента.

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