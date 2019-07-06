Росстат: в 2019 году зарегистрировано 184 тыс. разводов

Больше всего случаев расторжения браков зафиксировано в Сахалинской области.

С начала 2019 года в России было зарегистрировано 184,2 тыс. расторжений брака. Такие неутешительные цифры опубликовал Росстат.

Больше всего разводов было зафиксировано в Сахалинской области – 5,1 на 1 тыс. человек. Следом за ней Карелия, где на 1 тыс. населения приходится 4,6 случаев. Третье место занимает Ненецкий автономный округ – 4,5, а далее Мурманская область (4,3) и Белгородская область (4,3)

Меньше всего разводов на Северном Кавказе: Кабардино-Балкария (1,9), Северная Осетия (1,8), Дагестан (1,1). В Ингушетии и Чечне случаи расторжения брака минимальны – 0,8 и 0,6.

Видео: Piter.TV