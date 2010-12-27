Петербурженку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург

По предварительным данным, у петербурженки произошел ишемический инсульт.

В Петербург 29 октября бортом санавиации может быть доставлена 31-летняя петербурженка, которая впала в кому на турецком курорте Анталья. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителей страховой компании.

Женщина находится в турецкой больнице с 18 октября. Врачи накануне оценивали состояние женщины как очень тяжелое, не разрешали ее транспортировать. Недавно доктора еще раз изучили состояние пострадавшей и дали согласие на перевозку в Санкт-Петербург.

Организационными вопросами сейчас занимается страховая компания. После эвакуации женщину будут лечить в Северной столице. По предварительным данным, у петербурженки произошел ишемический инсульт. Она была экстренно госпитализирована, турецкие врачи ввели ее в состояние искусственной комы.

В 2020 году Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях.

Фото: vk.com/pomogite_spasti_kiru