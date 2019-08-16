Россиянкам стали доступны около сотни мужских профессий

Новый перечень вступит в силу с 1 января 2021 года.

Женщинам стали доступны около сотни мужских профессий. Обновленный перечень производств, где ограничивается труд женщин, опубликовал Минтруд.

Теперь они могут работать водителями фуры, машинистами, боцманами или матросами. Отметим, ранее в данном списке было около 400 только мужских профессий. Однако женщинам все еще запрещено работать на химпроизводствах, на подземных и горных работах. В металлообработке, борении скважин, добычи нефти и газа.

Кроме того, женщинам запрещено работать на производствах целлюлозы, бумаги, картона. Участвовать в обработке камня, железобетонных изделий, полиграфическом производстве и др. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Видео: YouTube / Федерация Профсоюзов Беларуси