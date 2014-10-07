Россиянка разделась догола на центральном пляже в Сочи и попала на видео

Женщину попросил уйти охранник "Маяка".

Россиянка разделась догола на центральном пляже "Маяк" в Сочи и попала на видео. Ролик разместил в социальных сетях местный Telegram-канал "Сочи онлайн". Отдыхающие смогли заснять на камеру мобильных устройств туристку, которая решила искупаться в море полностью нагой. Женщину не смутило присутствие других людей.

Девушка решила, что самый центральный пляж курорта — нудистский, и искупалась в море голышом. подпись к видео

На кадрах видно, что после выхода на берег россиянку уже ожидал сотрудник охраны пляжа. Он попросил нарушительницу общественного спокойствия покинуть территорию. После этого женщина, не одеваясь, берет вещи и идет в сторону выхода с пляжа. В какой-то момент она показывает охраннику нецензурный жест. Отдыхающие возмутились поведением туристки. Они заметили, что за ее поведением наблюдали дети.

Роспотребнадзор одобрил купание около двух пляжей в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / Сочи Онлайн