Мальчик признался в том, что дома его бьют.

Россиянка бросила сына посреди дороги и заставила идти пешком шесть километров. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала Ural Mash. Они уточнили, что инцидент произошел на территории Екатеринбурга Свердловской области с восьмилетним ребенком. Мальчика заметил на трассе проезжающим мимо автомобилист. Пешеход рассказал мужчине о том, что родительница рассердилась на него, узнав о неудачах в спорте. После этого женщина объяснила ребенку как самому добраться до дома. Мальчик добавил, что его и брата часто бьют, поэтому он считает, что лучше дойти одному, чем сидеть с мамой в одном транспортном средстве. Позже ребенка забрал отец.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и причины, из-за которых несовершеннолетний оказался в опасной ситуации.

пресс-служба МВД РФ по региону

По факту произошедшего правоохранительные органы ведут проверку.

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Фото и видео: Telegram / Ural Mash

