Россиянка Кудерметова впервые вышла в третий круг Открытого чемпионата США

Девушка обыграла в Нью-Йорке бельгийку Заневскую.

Российская представительница Вероника Кудерметова впервые вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В рамках второго этапа международного соревнования US Open в Нью-Йорке, являющимся последним в сезоне мероприятием серии турниров Большого шлема, спортсменка обыграла на корте бельгийку Марину Заневскую. Встреча завершилась с результатом 6:2, 6:3. Матч между оппонентками продолжался 1 час 22 минуты. Напомним, что уроженка Одессы Марина Заневская занимает 97-е место в мировом рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации). Вероника Кудерметова впервые в своей профессиональной карьере вышла в третий круг US Open. ЕЕ новой соперницей станет лидер матча между Далмой Галфи (Венгрия) и Хэрриет Дарт (Великобритания).

Кудерметова стартовала с победы на US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

