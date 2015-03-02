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Россиянка Кудерметова впервые вышла в третий круг Открытого чемпионата США

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Девушка обыграла в Нью-Йорке бельгийку Заневскую.

Российская представительница Вероника Кудерметова впервые вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В рамках второго этапа международного соревнования US Open в Нью-Йорке, являющимся последним в сезоне мероприятием серии турниров Большого шлема, спортсменка обыграла на корте бельгийку  Марину Заневскую. Встреча завершилась с результатом 6:2, 6:3. Матч между оппонентками продолжался 1 час 22 минуты. Напомним, что уроженка Одессы Марина Заневская занимает 97-е место в мировом рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации). Вероника Кудерметова впервые в своей профессиональной карьере вышла в третий круг US Open. ЕЕ новой соперницей станет лидер матча между Далмой Галфи (Венгрия) и Хэрриет Дарт (Великобритания).

Кудерметова стартовала с победы на US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships
 

Теги: us open, вероника кудерметова, открытый чемпионат сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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