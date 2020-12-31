Россиянин Логинов стал первым на этапе Кубка мира по сноуборду на курорте "Банное"

Первой среди женщин стала немка Рамона Хофмайстер.

Россиянин Дмитрий Логинов стал первым на этапе Кубка мира по сноуборду на курорте "Банное". Известно, что спортсмен признан лучшим в категории параллельный гигантский слалом. В финале соревнования он обошел соотечественника Игоря Слуева. Третье место получил итальянец Мирко Феличетти.

Далее в рейтинге расположился итальянец Эдвин Коррати. Россияне Дмитрий Карлагачев, Вик Уайлд, Андрей Соболев и Дмитрий Сарсембаев выбыли из турнира еще на этапе 1/8 финала.

Среди женщин победу одержала немецкая представительница Рамона Хофмайстер. Второе место получила еще одна немка Шайенн Лох, третье - австрийка Забина Шёффманн. Спортсменка из России Милена Быкова завершила борьбу на стадии четвертьфинала. Сноубордистки София Надыршина и Анастасия Курочкина выбыли на этапе 1/8 финала.

Напомним, что на российском курорте "Банное" 7 февраля состоятся соревнования по параллельному слалому.

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