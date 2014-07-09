Россияне, застрявшие по пути в Антарктиду, требуют вернуть деньги за тур

Туристы рассказали о своем недовольстве решением компании Swan Hellenic.

Находящиеся на круизном лайнере SH Diana россияне записали видеообращение к руководству иностранной компании Swan Hellenic с требованием вернуть полную стоимость тура в Антарктиду. Путешественники полагают, что корабль вышел в море уже сломанным. Такое решение от руководства подвергло угрозе жизни пассажиров и команды. По словам туристов, вместо путешествия в Антарктиду по программе с 17 остановками, в реальности произошло только три высадки по часу и 20 дней болтания на неисправном судне с неработающей стабилизацией. Они добавили, что какие-либо развлечения на лайнере отсутствуют.

За это вы хотите удержать половину денег. Если вы считаете, что это справедливо, мы готовы это оспаривать. <...> Верните деньги. требование пассажиров

В СМИ ранее писали о том, что из-за неполадок с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров. Компания дала обещание возместить половину стоимости данного тура. В ответ на такое решение россияне устроили голодовку. Они рассчитывают получить полную компенсацию. В круизной компании Swan Hellenic объяснили прессе, что уже урегулировали конфликт с россиянами, объявившими голодовку. Сотрудники добавили, что всем пассажирам предложили вернуть 50 процентов стоимости круиза, либо предоставить сертификат на будущую поездку, которую уже забронировали некоторые путешественники. Генеральный директор фирмы Андреа Зито рассказал, что сейчас ситуация на судне находится под контролем береговых служб и экипажа, а каких-либо замечаний по работе судовых механизмов не выявлено.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости