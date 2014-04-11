Россияне за первые месяцы 2021 года оформили кредитки с общим лимитом 200 млрд рублей

К первом квартале текущего года банки выдали россиянам кредитные карты большим лимитом, чем в месяцы перед локдауном в 2020 году.

Российские банки выдали населению в январе-марте 2021 года кредитные карты с суммарным кредитным лимитом 200 млрд рублей. Это на 2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают "Известия" со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

Только в марте россияне получили кредиток с лимитом в 81,5 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в прошлом году (69,4 млрд рублей). При этом полная стоимость кредита (стоимость займа вместе с процентами за использование кредиткой и другие платежи) составила 24,9%, впервые с октября 2018 года оказавшись ниже 25%.

Средний лимит по кредиткам в первые три месяца 2021 года составляет 66,6 тысяч рублей. В марте выдача таких карт резко выросло, на 23% в сравнении с февралём. Всего за март выдали 1,2 миллиона карт. Всего же с начала года россиянам выдали около 3 млн кредиток (на 1% больше, чем в прошлом году)

Больше всего увеличилось число выдаваемых кредитных карт в Ставрополье (на 22%, чем за январь-март 2020 года), Иркутской и Тюменской областях (по +13%). В Москве, Саратовкой области и Петербурге спрос на кредитки наоборот сократился.

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