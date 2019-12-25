Россияне взяли рекордное число автокредитов

За апрель число оформленных кредитов увеличилось до 93,8 тыс. ссуд.

В России за апрель 2021 года число оформленных кредитов увеличилось до исторического максимум и составило 93,8 тыс. ссуд. При этом снизился средний чек кредитов на транспортные средства, примерно на 3%. Об этом сообщает бюро кредитных историй "Эквифакс".

Средний лимит упал до 970,7 тыс. рублей впервые с начала этого года. Это объясняется спросом на более бюджетные модели.

Объем выданных автокредитов в апреле увеличился на 12,2%, до 91 млрд рублей. Число активных ссуд на покупку машин выросло на 1,5%.

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