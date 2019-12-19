Россияне во время пандемии слушают Queen, гимн РФ и звуки банкомата

"Яндекс. Музыка" рассказал о том, что россияне предпочитают слушать во время удаленной работы из-за карантина.

Россияне во время пандемии слушают Queen, Bon Jovi, гимн РФ и звуки банкомата. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса "Яндекс.Музыка". Во время удаленного режима работы жители страны предпочитают слушать жизнеутверждающую музыку.

Среди них хиты от "Mr. Brightside" The Killers и "Zombie" The Cranberries до треков Валерия Меладзе и Бритни Спирс прокомментировали аналитики

В топе любимых мелодий россиян также значится звук банкомата, отсчитывающего банкноты, и мурчание котиков. Востребованным саундтреком во время пандемии коронавируса стала композиция к фильму "Рокки 3" — Eye of the Tiger группы Survivor.. Пользователи сервиса рассказали, что им прибавляет решительности музыка из бондианы и супергеройского кино. Для концентрации внимания они слушают классику и инструментальную музыку. В топе — композиции Моцарта, Вивальди, Баха, Бетховена, Чайковского и Рахманинова. В популярных звуках лидирует шум дождя, морских волн, леса и потрескивания сверчков. Некоторые пользователи ресурса считают, что увеличивают трудоспособность за счет звука колес поезда и шума города.

Кошкам пережить стресс помогает кошачья музыка.