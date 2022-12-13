Россияне включили Петербург в топ-3 направлений для путешествий весной 2023 года

Город расположился на втором месте по популярности.

Северная столица оказалась в тройке наиболее посещаемых россиянами городов весной 2023 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, в период с марта по май город посетили 15,3% граждан. На первом месте расположилась российская столица с результатом в 25,1%. "Бронза" рейтинга досталась Сочи с 9,4%.

Практически аналогично распределились доли весенних авиаперелетов россиян: в этом случае Москва снова заняла первое место с 31,3% авиазаказа. На втором месте опять оказался Петербург (11,9%). Третье место досталось Сочи (6,6% заказа).

Также определены самые популярные зарубежные направления. Ими оказались Турция (11,4%), Дубай (5,9%) и Ереван (3,9%).

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Фото: Piter.TV