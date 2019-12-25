Во многих парах произошла переоценка ценностей.

Россияне в самоизоляции стали чаще ссориться. Об этом сообщили социологи из сервиса Леди Mail.ru журналистам "Известий". Более частые конфликты отметили 14% пар, которые живут вместе. На данный момент еще 5% влюбленных подумывают о полном разрыве отношений. Из этих 5% около 2% планируют разойтись, а остальные - подать на развод. Опрошенные жители страны добавили, что во время режима самоизоляции стали чаще обращаться к психологам.

Около 12% пар ссорятся из-за обид, которые произошли в совместном прошлом. Еще 6% пар заявили, что потеряли друг к другу интерес. По словам психолога Дианы Волоховой, зачастую в отношениях люди большую часть времени могут проводить в формате "дом-работа-дом". При этом члены одной семьи общаются больше с коллегами и друзьями, чем друг с другом. Во время изменения такого графика, у пар происходит переоценка ценностей. Они могут понять, что на самом деле являются друг для друга чужими людьми. До самоизоляции многие россияне могли находиться в состоянии латентного конфликта. Однако сейчас проблемы вскрываются из-за регулярного нахождения в запертом помещении.

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