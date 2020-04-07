Как самоизоляция отразится на здоровье: интервью с терапевтом

Терапевт рассказал, чем заменить прогулки на свежем воздухе и как восполнить нехватку витамина D.

В условиях самоизоляции людям может не хватать привычных физических нагрузок, прогулок на свежем воздухе и солнечного света. Piter.TV узнал, как карантин повлияет на здоровье людей. Об особенностях изоляции для человека рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

Как самоизоляция повлияет на здоровье людей?

Никак нельзя сказать, что это будет полезно для здоровья. Человеку для нормального функционирования всех органов и система нужно ходить, желательно 1-2 часа в день, сейчас мы этого лишены и это не полезно. Но в медицине мы всегда сравниваем риск и пользу. Так вот польза, если человек будет сидеть дома, пусть это даже неблаготворно скажется на его организме, эта польза выше, чем тот риск, которому он себя подвергает, выходя на улицу.

Как может сказаться нехватка движения и физической нагрузки?

Неделю-две вы будете испытывать определенный дискомфорт, когда вернетесь к своему естественному образу жизни. Атрофия мышц – это не шутки, это действительно может быть. Может появиться одышка, дискомфорт, вы на себе это можете ощутить. Но другого выхода нет, придется потерпеть.

Если у вас дома завалялся старый тренажер, пришло время сдуть с него пыль, еще лучше, если у вас есть беговая дорожка. Если у вас ничего нет, никто не отменял гимнастику, упражнения с весом собственного тела, бег на месте, хождение по квартире и влажную уборку.

Что делать с недостатком свежего воздуха и солнца?

Если у вас дома душно, можно проветрить, если вам комфортно, можно не проветривать. Гораздо лучше проветривать сквозняком 5 минут, но это гораздо эффективнее. Важно понимать, что солнечный свет нам нужен, чтобы адекватно синтезировался витамин D, если вы житель Санкт-Петербурга, то у нас 365 дней в году этого света недостаточно. Нельзя сказать, что мы сильно потеряем, если не выйдем на улицу в течение 2-3 недель. Если у вас нет прецедентов, остеопороза и заболеваний, связанных с витамином D, можно не переживать, выглядывать в окно и принимать солнечные ванны.

Кто в особой группе риска? Как изоляция скажется на беременных, диабетиках, детях?

Беременные, диабетики и дети гораздо в большей группе риска получить серьезные осложнения от коронавируса, чем от самоизоляции. Особенно беременные и диабетики, дети болеют коронавирусом, но летальность там нулевая. Да, не очень хорошо, что они сидят дома, но шанс, что они выживут дома и проживут долгие годы, выше, чем если бы они не сидели дома в погоде получить солнечный свет, свежий воздух и физическую активность.

Видео: Piter.TV