  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:31
80
matveyvn
Код вставки плеера

Россияне в мае стали больше тратить на жилье

0 0

При этом в Москве размер среднего ипотечного кредита сократился на 5%.

Россияне в мае стали больше тратить на жилье. Данные об этом содержатся в новых материалах Национального бюро кредитных историй.

Сообщается, что в мае 2020 года объём среднего ипотечного кредита увеличился — до 2,47 миллиона рублей. В апреле этот показатель был на уровне 2,4 миллиона.

Таким образом, за предыдущий месяц сумма ипотеки выросла на три процента. Средний объём ипотечного кредита был зафиксирован в 30 регионах. Лидерами по объёму кредитования для покупки недвижимости оказались пять: 5,08 миллиона рублей в Москве, 4,04 миллиона в Подмосковье, 3,26 миллиона в Санкт-Петербурге, 3,26 миллиона в Приморском крае и 2,99 миллиона в Ленинградской области.

При этом в Москве размер среднего ипотечного кредита сократился на 5%.

Ранее Путин предложил расширить программу льготной ипотеки.

Видео: government.ru

Теги: жилье, ипотека, недвижимость
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии