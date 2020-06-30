При этом в Москве размер среднего ипотечного кредита сократился на 5%.

Россияне в мае стали больше тратить на жилье. Данные об этом содержатся в новых материалах Национального бюро кредитных историй.

Сообщается, что в мае 2020 года объём среднего ипотечного кредита увеличился — до 2,47 миллиона рублей. В апреле этот показатель был на уровне 2,4 миллиона.

Таким образом, за предыдущий месяц сумма ипотеки выросла на три процента. Средний объём ипотечного кредита был зафиксирован в 30 регионах. Лидерами по объёму кредитования для покупки недвижимости оказались пять: 5,08 миллиона рублей в Москве, 4,04 миллиона в Подмосковье, 3,26 миллиона в Санкт-Петербурге, 3,26 миллиона в Приморском крае и 2,99 миллиона в Ленинградской области.

При этом в Москве размер среднего ипотечного кредита сократился на 5%.

Ранее Путин предложил расширить программу льготной ипотеки.

Видео: government.ru