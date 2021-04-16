Россияне тратят на лекарства в среднем 2 580 рублей в месяц

Молодые люди в России в возрасте до 20 лет тратят в среднем 1 200 рублей в месяц на лекарства.

Средние ежемесячные расходы россиян на лекарства и медицинские товары в 2025 году выросли на 13 процентов и составили 2 580 рублей. К такому выводу пришли представители Сбериндекса по результата проведенного исследования. Текст с итогами работы был распространен по СМИ.

На средние расходы на лекарства и медицинские товары на уровне региона оказывает влияние доля пожилых людей: так, увеличение в регионе этой доли на 5 процентных пунктов связано с увеличением трат в этой категории на 15% Дарья Цыплакова, управляющий директор, руководитель лаборатории Сбериндекс

Эксперт пояснила, что доля таких финансовых расходов в общем объеме потребления граждан остается низкой - всего три процента. Наибольшие траты на медицинские препараты фиксируются на территории Чукотского автономного округа. Речь идет о сумме в 3 940 рублей ежемесячно. Далее в антирейтинге идет Москва (3 480 рублей). Меньше всего денег на лекарства тратит местное население в Тыве (1 780 рублей ежемесячно). Больше всего расходы увеличились в Ненецком автономном округе. В этом регионе рост составил 24 процента (до 2 980 рублей). Следом за ним находятся Новгородская и Белгородская области, где речь идет о 19 процентах (до 2 320 рублей) и 17 процентах (до 2 470 рублей) соответственно.

Напомним, что более 54 процентов покупателей лекарств - это люди старше 45 лет. Именно на данную категорию приходится 66 процентов от всех профильных расходов. У граждан старше 50 лет средний чек за покупку составляет 900 рублей, а ежемесячные траты - 2 900 рублей.

